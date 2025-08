Piace Ziolkowski. Un altro colosso

Il difensore polacco del Legia Varsavia costa circa 4 milioni Diventerebbe il più alto della difesa giallorossa. È il concetto di completamento, che ieri Gasperini ha spiegato bene alla fine dell'allenamento. E proprio per completare il reparto difensivo la Roma sta pensando a Jan Ziolkowski, centrale polacco di 20 anni del Legia Varsavia. Un giocatore che Massara vuole perché corrisponde all'identikit dei calciatori su cui vuole investire la Roma: giovani, di prospettiva, e che possano creare valore futuro per la società. (...) Ziolkowski può andar via, soprattutto di fronte a una buona offerta. Che per il calcio polacco sarebbero anche i 4 milioni che la Roma è pronta a mettere sul piatto. Il giocatore piace pure all'Udinese (del resto Runjaic lo ha anche allenato), al Lione e a un paio di club spagnoli. Insomma, la concorrenza non manca, anche perché è un nazionale della Polonia under 20. Tra l'altro, Ziolkowski rappresenta il prototipo di difensore che cerca Gasperini. Veloce e forte fisicamente. (...)

(gasport)