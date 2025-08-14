Piace Bailey in attacco. Dybala è ok

La Roma ieri mattina è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo i tre giorni di riposo. Seduta intensa che ha visto anche il rientro in gruppo di Paulo Dybala e di Evan Ndicka. Entrambi saranno a disposizione per l'esordio in Serie A contro il Bologna. Sul fronte mercato, l'ivoriano resta al centro di attenzioni estere con il Neom che ha chiesto informazioni. In entrata, proseguono i contatti per Fabio Silva, valutato 20-25 milioni dal Wolverhampton. Mentre, per la trequarti prende quota il nome di Leon Bailey dell'Aston Villa, Jadon Sancho resta invece un'ipotesi complessa. Kumbulla, fuori dai piani della Roma, vuole tornare all'Espanyol e ha respinto l'interessamento del Cagliari. In attacco non trova fondamenta l'offerta dell'Everton per Dovbyk anche se l'ucraino resta aperto al trasferimento in Premier League: è seguito da Leeds, West Ham e Sunderland.

(corsera)