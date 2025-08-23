Per Sancho ci prova pure il Manchester: Dovbyk-Villarreal, la pista non si scalda

IL TEMPO (L. PES) - Il tempo passa e Sancho continua a non volerne sapere di accettare l'offerta giallorossa. Ora sull'attaccante inglese si alza anche il pressing del Manchester United che spinge l'ala ex Dortmund verso la Capitale. Gli accordi sono sul tavolo ormai da giorni ma la Roma, su input di Gasperini, sta insistendo nell'attendere tornando sulla decisione iniziale di virare su altri obiettivi. Ma Massara non aspetterà ancora molto, anche perché quello dell'esterno sinistro d'attacco resta un ruolo scoperto. Il reparto offensivo resta il focus del mercato, ma servono uscite per pensare ad eventuali inserimenti. Il nome di Dovbyk è quello più spendibile nonostante il pesante investimento di un anno fa, ma per l'ucraino continuano a latitare le offerte. Il Napoli lo ha messo nella lista delle punte alternative a Lukaku, dove però c'è Hojlund in cima, mentre il Villarreal lo considera un obiettivo primario, ma, mancano le basi per instaurare una trattativa. I giallorossi, vogliono cedere l'attaccante soltanto a titolo definitivo mentre gli spagnoli opterebbero per un prestito. Restano sul mercato anche Baldanzi ed El Shaarawy, che però ad oggi non hanno portato offerte a Trigoria. La Roma continua a lavorare con fiducia sulla trattativa per Ziolkowski mentre Salah-Eddine si avvicina al Cagliari come il giovane Romano. Dialoghi sempre più avviati per la cessione di Darboe al Bari. Dopo il match col Bologna partirà l'ultima caldissima settimana di mercato, tante le operazioni in ballo e una certezza: la Roma potrebbe cambiare molto.