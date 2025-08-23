Pellegrini sblocca Sancho: Lorenzo in uscita, più risorse in vista per i nuovi acquisti

Sembra già una storia giallorossa al passato quella di Lorenzo Pellegrini, ex capitano e uno dei simboli della Roma a cui il club non rinnoverà il contratto. Sembra la fine di una lunga fase storica che può aprire a nuovi arrivi eccellenti. L'intenzione del club, come ha accennato ieri Gasperini, è quella di completare la rosa reinvestendo i 10 milioni di plusvalenza della cessione del 28enne: "È evidente che la società non abbia intenzione di prolungargli il contratto e che lui abbia bisogno di giocare, se trova una soluzione adeguata andrà via".

Se poi sarà il titubante Jadon Sancho o Eljif Elmas del Lipsia il suo alter ego lo vedremo negli ultimi giorni di mercato. L'eventuale cessione consentirebbe al club di avanzare un'offerta ancora più allettante per l'inglese del Manchester United. Il piano B, invece, è il macedone che potrebbe comunque essere tesserato da comunitario dal momento che è stato sotto contatto di un club italiano fino al 30 giugno. Molto meno complicata sarebbe la cessione di Artem Dovbyk, non più titolare e già sondato da Villarreal e Napoli. Proprio in ambito attaccanti resta viva la trattativa per Embolo del Monaco. La punta svizzera è un obiettivo che si può raggiungere con meno di 15 milioni. [...]

(gasport)