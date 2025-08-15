Pellegrini può uscire: caccia all’acquirente

La Roma compra e inevitabilmente vende. Il discorso riguarda Manu Koné e il suo possibile trasferimento all'Inter ma anche tanti altri giocatori che sono fuori dai piani del club per motivi tecnici ed economici: Kumbulla, Hermoso, Darboe, Salah-Eddine, Gollini. Se arriva una buona offerta anche Rensch. Ma a loro si aggiunge anche un altro nome, ben più blasonato. La Roma ha dato infatti mandato a due intermediari internazionali di cercare squadra a Lorenzo Pellegrini. E lo stanno facendo all'estero, sondando il terreno tra i vari campionati per individuare estimatori del trequartista giallorosso. Un ruolo in cui Gasperini non vedrebbe del tutto il capitano giallorosso (anche se il tecnico da la fascia in base al numero di presenze nel club), attualmente fermo ai box e sulla via del recupero entro la fine di agosto.

Due richieste di informazioni sono arrivate dal West Ham e dal Besiktas ma non sono state prese in considerazione dal giocatore che invece vorrebbe restare alla Roma cercare di dare il massimo nei prossimi mesi per poi decidere con il club il suo futuro nella finestra di mercato inverale. Quindi se aver meritato il rinnovo di contratto oppure se dover cambiare aria. Una soluzione che la Roma eviterebbe per cercare di fare immediatamente cassa. Il contratto di Pellegrini scade il prossimo giugno, Massara vorrebbe riuscire a incassare uma decina di milioni (tutta plusvalenza) e togliersi dal bilancio parte degli 11 milioni di euro lordi che percepirebbe il giocatore in questa stagione. Un "risparmio" utile non soltanto per il mercato ma anche per il discorso fair play finanziario in vista dell'ultimo bilancio nel regime di settlement agreement.

In sostanza nelle considerazioni di Massara, le cessioni di Koné e Pellegrini risolverebbero la pratica Uefa già adesso, senza dover annaspare a giugno cercando plusvalenze. Così la Roma cerca acquirenti che possano investire su Pellegrini e che possano interessare anche al giocatore a cui non è mai stato offerto il rinnovo di contratto. [...] Il ragazzo la prossima settimana proverà a rientrare parzialmente in gruppo a Trigoria per testare il tendine operato e valutare gli step del ritorno. Lavorerà come ha sempre fatto, aspettando notizie anche dalla Roma e dal suo agente su eventuali destinazioni. Lui non vorrebbe partire, ma se dovessero arrivare proposte allettanti dall'Italia o dall'Inghilterra a quel punto le prenderebbe - a malincuore - in considerazione.

