Pellegrini, il West Ham insiste con lui e con la Roma

La notizia delle ultime ore, secondo quanto scrive l'edizione online del quotidiano sportivo, è il pressing della Premier su Lorenzo Pellegrini: il West Ham sta spingendo molto con la Roma e con l'entourage del giocatore per portarlo a Londra a titolo definitivo. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2026 e a Trigoria sono entrati nell'ordine di idee di cederlo, l'ultima parola spetta al ragazzo. Se Pellegrini lasciasse la Roma, la società incasserebbe una cifra inferiore ai 10 milioni e sarebbero tutti di plusvalenza secca. Al giocatore sembra sia stato proposto un contratto di 4 anni da oltre 4 milioni di sterline a stagione.

(corrieredellosport.it)

