Pellegrini e il mercato: quell'addio già scritto che merita un pò di cura

I finali delle storie vanno maneggiati con cura. Che Pellegrini sia destinato a lasciare la Roma non s'è scoperto certo ieri. Certamente, però, le parole di Gasperini colorano ancora di più i prossimi 10 giorni di mercato. Da ieri, Pellegrini è ancora più vicino alla porta del centro sportivo che l'ha visto crescere. [...] L'ex capitano ha ascoltato, è rimasto sorpreso, ha preso atto, lui che pure con Gasperini ha un rapporto sincero e diretto. In estrema sintesi: se resti qui, lo spazio sarà estremamente ridotto. Gasp sa come usare le parole, non è uno sprovveduto. Il tanto agognato Sancho, sarebbe molto più semplice da inseguire se a bilancio non ci fosse il suo stipendio. Come finirà la storia? Niente Arabia, niente Turchia, né il West Ham o il Crystal Palace sono opzioni concrete. L'unica pista possibile porta in Italia, alla Fiorentina. Pellegrini non vorrebbe andare via in scadenza: se ora l'addio è complicato, a gennaio sarà quasi automatico. Insomma, la porta si chiuderà, in ogni caso. Ma si può ancora trovare il modo di scriverlo insieme il finale, senza rovinarlo.

(corsera)