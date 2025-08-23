Pellegrini è fuori: Sancho ora decide

E se fosse la partenza di Pellegrini a finanziare l'operazione Sancho? Da ieri, la suggestione ha assunto contorni diversi. L'ex capitano è finito ufficialmente fuori dai piani della Roma proprio a poche ore dall'ultimo rilancio per convincere Jadon a venire alla corte di Gasperini. Giovedì, è andato in scena un vertice con l'agente Emeka Obasi, alla quale avrebbe partecipato anche Ryan Friedkin. I giallorossi hanno messo alle strette l'inglese: c'è l'accordo con lo United, c'è la promessa di garantirgli almeno 6 milioni di euro di stipendio e il Manchester parteciperebbe al pagamento delle commissioni richieste dal procuratore. Cosa manca? La volontà del calciatore che inizia a spazientire la controparte. Tre giorni: questo è il tempo limite oltre il quale la pista Sancho verrà abbandonata. [...] Intanto a Pellegrini è arrivata un'offerta da parte del West Ham che riuscirebbe a garantirgli lo stesso stipendio percepito ora. La Roma non gli ha mai promesso un prolungamento e punta a prenderci almeno una decina di milioni. Si era presentato anche il Bournemouth, ma, il ragazzo preferirebbe l'opzione Hammers.

(corsport)