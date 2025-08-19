Pellegrini, c’è aria di divorzio

C'è sempre più aria di divorzio tra la Roma e Pellegrini. Sia il club sia il ragazzo si stanno infatti guardando intorno in cerca di soluzioni alternative per il futuro, dando mandato a diversi intermediari di sondare le possibilità del mercato con l'obiettivo di evitare un epilogo burrascoso di questa lunga storia d'amore. Il contratto di Lorenzo, rinnovato l'ultima volta a ottobre del 2021, scadrà il 30 giugno e al momento al suo entourage non è stata recapitata nessuna proposta di prolungamento. Le ragioni di questo distacco sono diverse e sfaccettate: da un feeling non ancora sbocciato con il nuovo allenatore (di fatto Gasp non ha potuto mai lavorarci, visto che il calciatore non è ancora in gruppo) al nodo della fascia che scomparirà dal braccio di Lorenzo a causa del nuovo criterio del numero di presenze in giallorosso (El Shaarawy è a +2 da Cristante, Pellegrini è terzo), fino all'ingaggio da 6 milioni all'anno che a Trigoria non considerano più sostenibile.

[...] A causa delle due operazioni (retto femorale e settoplastica) ha perso già un mese di lavoro con il nuovo allenatore, che oggi non sembra considerarlo nelle riflessioni che coinvolgono la trequarti e neppure in quelle ipotetiche per il centrocampo. Lorenzo non è ai margini del gruppo, anzi sta lavorando duramente per recuperare terreno ed essere a disposizione magari dopo la prima sosta di settembre; fatto sta che molti si aspettavano una sua partecipazione alle sedute collettive del Fulvio Bernardini già al rientro dalla tournée inglese, mentre il rientro del numero 7 continua a slittare.

Così, se da una parte Pellegrini [...] continua a sperare di poter convincere tutti sul campo, riscoprendosi centrale nel progetto Roma, dall'altra ha cominciato a guardarsi intorno e a non disdegnare i corteggiamenti dalla Premier. Il West Ham si sta facendo vivo da inizio agosto e vuole approfondire i contatti, il Tottenham ha chiesto informazioni. Un timido sondaggio ci sarebbe stato anche da Firenze, dove è apprezzato da Pradè. L’ingaggio però rende al momento proibitiva qualunque trattativa.

(corsport)