Oggi sbarca Ziolkowski, presto Tsimikas

(...) Ziolkowski questa mattina sbarcherà a Roma dopo un lungo tira e molla con il Legia Varsavia. Il classe 2005 sarà un nuovo giocatore giallorosso per 6,5 milioni più il 10% della futura rivendita. (...) Si avvicina il vice di Angelino. Il Liverpool, infatti, ha aperto al prestito di Tsimikas. Da stabilire l’eventuale cifra del riscatto. A fargli posto Salah-Eddine, che ha preferito il PSV al Cagliari. Centrocampo: la Roma si è rifatta sentire per Florentino Luis ma è più abbordabile Pessina del Monza. Serve però trovare una sistemazione a Pellegrini.

(gasport)