Oggi Pellegrini torna in gruppo. Ma il suo futuro è ancora incerto

Il futuro sarà altrove, ma il presente dice che Lorenzo Pellegrini stamattina tornerà ad allenarsi in gruppo 110 giorni dopo l'infortunio al tendine del retto femorale destro. Ieri

l'ultimo test medico ha dato il via libera per il ritorno in campo dell'ormai ex capitano che ha saltato tutta la preparazione agli ordini di Gasp e da settimane è a conoscenza che la Roma non gli rinnoverà il contratto. Difficilmente Pellegrini sarà tra i convocati sabato a Pisa considerati il lungo stop e il mercato che lo vede in partenza.

La Roma vuole cederlo entro la fine di questa sessione per liberarsi di un maxi ingaggio da quasi 6 milioni e non perderlo a zero. Il West Ham è alla finestra, c'è anche la Fiorentina che lo accoglierebbe a braccia aperte a patto che Lorenzo si riduca lo stipendio. Tutto il resto della rosa è a disposizione fatta eccezione per Bailey che ha iniziato le terapie per ridurre la lesione e tornerà verso la fine di settembre. [...]

(gasport)