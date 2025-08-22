Oggi gli esami per Bailey. C'è lesione

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Ufficialità, primo allenamento con i nuovi compagni e subito un problema fisico. L'avventura in giallorosso di Leon Bailey non è iniziata nel migliore dei modi. Mercoledì, al termine della prima seduta agli ordini di mister Gasperini, il calciatore giamaicano ha avvertito un fastidio muscolare. La Roma, attraverso un comunicato, ha fatto sapere che potrebbe trattarsi di una lesione miotendinea del retto femorale destro. Oggi, l'attaccante in prestito dall'Aston Villa si sottoporrà agli esami strumentali per capire meglio l'entità del problema e, di conseguenza, i tempi di recupero. Bailey tornerà sicuramente dopo la sosta, ma c'è il pericolo che lo stop possa essere di oltre un mese.

Nel frattempo, ieri il giamaicano ha approfittato dell'infortunio per volare in Inghilterra e chiudere le pratiche relative al visto lavorativo. L'altro assente alla seduta di allenamento di ieri era Lorenzo Pellegrini. Il numero sette giallorosso sperava di tornare in gruppo nel corso di questa settimana. Negli ultimi giorni, invece, solo lavoro individuale e test per verificare le proprie condizioni a tre mesi dall'intervento chirurgico per la lesione del tendine del retto femorale della coscia destra. Il ritorno in gruppo, dunque, slitta a lunedì e la speranza di Pellegrini è quella di non percepire alcun fastidio alla cicatrice, in modo da strappare una convocazione simbolica per la sfida con il Pisa in programma sabato 30 agosto. Si è allenato con i compagni, invece, Dybala, che punta alla titolarità con il Bologna.