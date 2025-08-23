Novità El Aynaoui trequartista. E Ferguson sogna il primo acuto

Neil El Aynaoui oggi esordirà all'Olimpico e lo farà sulla linea dei trequartisti, come amava fare nel Lens. Da Gasperini è stato provato là, soprattutto dopo gli imprevisti recenti come l'infortunio di Leon Bailey, il ritardo di condizione di Dybala e il rallentamento del mercato. Il marocchino giocherà qualche metro più avanti a Cristante e Koné e avrà il compito di ripiegare nella fase di non possesso. Aria di debutto anche per Ghilardi che resta favorito su Hermoso. Wesley, invece, potrebbe partire dalla panchina. Infine, davanti il nuovo acquisto Evan Ferguson è in vantaggio su Dovbyk e sogna il gol al debutto in uno stadio sold out. [...]

(gasport)