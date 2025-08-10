Non solo la punta. A centrocampo riecco la pista che porta a McKennie

La Roma esplora nuove opzioni per il centrocampo, con il nome di Weston McKennie che torna d'attualità. Lo statunitense della Juventus piace a Gasperini per la sua versatilità. Il dialogo per il rinnovo con i bianconeri (contratto in scadenza nel 2026) è in fase di stallo, e nonostante la volontà del giocatore di rimanere a Torino, un trasferimento non è escluso. I giallorossi hanno chiesto informazioni, ma la concorrenza di club tedeschi, inglesi e turchi è forte.

In attacco, sfumato Echeverri, l'obiettivo principale resta Fabio Silva. Il Wolverhampton chiede 25 milioni, una cifra che la Roma potrebbe raggiungere solo tramite una cessione importante, come quella di Ndicka. Anche per il portoghese, sul quale ci sono diversi club, la trattativa è complessa.

Nel frattempo, è in dirittura d'arrivo il trasferimento in prestito di Cherubini alla Sampdoria.

(corsera)