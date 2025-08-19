Nico riflette: c’è la Roma. È la richiesta di Gasperini

[…] Nella trattativa tra l'Atletico Madrid e Nico Gonzalez si può inserire prepotentemente la Roma. I giallorossi hanno bisogno di esterni offensivi molto tecnici per accontentare l'idea di calcio di Gasperini, che non ha scelto la Capitale per vivacchiare. In più, la direzione che ha preso la trattativa per Jadon Sancho induce i giallorossi a valutare in fretta delle alternative credibili. Nico Gonzalez fa parte degli elementi che stuzzicano il tecnico di Grugliasco. D'altronde, non è un mistero, un anno fa la Juventus riuscì a strapparlo proprio all'Atalanta.

[…] Ecco perché la soluzione Roma, che sta intensificando i contatti con l'entourage del giocatore, potrebbe fare felici tutti. [...] Anche lo stesso Nico Gonzalez, attratto dalla prospettiva di trovare i connazionali Dybala e Soulé pronti ad accoglierlo, oltre a un allenatore come Gasperini che potrebbe valorizzarlo nel suo habitat naturale. L'affare Sancho si complica per Massara, dunque l'uomo mercato giallorosso deve avere in tasca almeno un piano B. Affrontare il tema con la Juventus però non sarà semplice: 30 milioni sono una condizione indispensabile per sedersi al tavolo e parlare. E pure sulla formula non si può girare tanto intorno all'argomento: se prestito oneroso deve essere, l'obbligo di riscatto non può essere derogabile. Lo sa l'Atletico Madrid e a breve lo saprà anche la Roma. Resta da capire se i giallorossi abbiano più voglia dei Colchoneros di rilanciare Nico.

(tuttosport)