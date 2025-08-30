Mourinho esonerato. I tifosi si dividono: “Lo riprenderei”, “Non è da prendere”

Esonerato ieri mattina dal Fenerbahçe, José Mourinho continua a dividere i tifosi della Roma come se non se ne fosse mai andato. Sui social e nelle radio giallorosse si è acceso il dibattito: «Si è fatto mandare via per non affrontare la Roma in Europa League, Mou è troppo furbo», ironizza qualcuno, mentre altri sognano il ritorno in panchina: «Per noi resta l'unico Special One, a Trigoria ce lo riprenderemmo subito». Non manca però chi giudica la sua parabola come tecnico, conclusa: «È un allenatore bollito, non ha più idee», il pensiero di un ascoltatore. Un altro rincara: «Ha vinto tanto, ma ora è in odore di pensione». Mourinho resta così specchio delle passioni romaniste: amato e criticato, mai indifferente.

(corsera)