Monchi propone Bailey a Massara: Dovbyk no al Leeds, attesa Fabio Silva

Niente Leeds o tantomeno Everton per Artem Dovbyk. Il club di proprietà dei Friedkin non ha mai presentato nessuna offerta, mentre, i Whites hanno effettuato un sondaggio e hanno virato su Calvert-Lewin. Il futuro dell'ucraino è ancora a tinte giallorosse. Vuole convincere Gasperini e non ha intenzione di cambiare aria. La sua permanenza, quindi, esclude l'arrivo di Krstovic. Nel frattempo, si continua a cercare un esterno. Il nuovo nome è quello di Leon Bailey dell'Aston Villa. Massara è a caccia di occasioni e la lunga chiacchierata con Monchi non è servita solo a ricordare i vecchi tempi. Il giamaicano ha un contratto fino al 2027 ed è fuori dal progetto di Emery. [...] Occhio anche alle uscite, perché Dybala e Soulé sono incedibili, ma, Baldanzi no. L'unica preoccupazione, però, sarebbe l'ingaggio di 4 milioni che Bailey percepisce.

In cima alla lista, poi, c'è sempre il nome di Fabio Silva. Ormai Lipsia e Borussia Dortmund si sono tirate fuori, Massara ha l'ok del giocatore ma il Wolverhampton non ha ancora abbassato le pretese. Quasi tramontata, invece, la pista Echeverri. Il ds ha ribadito al Manchester City di non volere il calciatore in prestito secco, mentre, è in stand-by anche la trattativa per Sancho. Sulla lista c'è anche Eguinaldo dello Shakhtar, l'infortunio rimediato una settimana fa non è grave e la Roma lo segue ancora. Servono 15 milioni. A fine mercato, poi, potrebbe arrivare anche un affondo per un nuovo centrocampista: rimane vivo l'interesse per Florentino Luis, mentre, si è raffreddata la pista McKennie. [...]

(Il Messaggero)