Mercato: fari su Echeverri, non è ancora finita. Ziolkowski: contratto pronto fino al 2030

La Roma accelera sul mercato: la priorità resta un esterno sinistro d'attacco e il primo nome è Claudio Echeverri. L'argentino spinge per la Capitale, ma il City chiede garanzie: l'ipotesi è un prestito con riscatto fissato a 33 milioni e controriscatto a 40. Sullo sfondo Fabio Silva, che può fare anche la prima punta in caso di addio di Dovbyk, seguito dal Villarreal e in Premier. Sul portoghese però sono in pressing Lipsia e Borussia Dortmund, che avrebbe già trovato un accordo col giocatore.

Restano nel mirino Nene Dorgeles e il brasiliano Eguinaldo. In difesa intesa vicina per Ziolkowski: contratto fino al 2030 e offerta al Legia da 6 milioni più bonus. In uscita,

Pellegrini è seguito da Crystal Palace, Bournemouth. Besiktas e Trabzonspor, ma la Turchia non è meta gradita all'ex capitano. Attenzione a Celik: il Galatasaray lo segue.

(corsera)