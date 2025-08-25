Mercato e stadio: sbarca Friedkin

L'ultima sua apparizione al Fulvio Bernardini risale allo scorso 10 maggio: quel giorno Dan Friedkin decise di seguire il suggerimento di Ranieri sul nuovo allenatore e di alzare l'offerta d'ingaggio a Svilar. Ecco perché Gasperini spera che lo sbarco di domani del presidente della Roma possa essere importante per il futuro della squadra. [...] C'è la situazione Pellegrini da sbloccare, così come quella di Salah-Eddine, ma, soprattutto ci sono da rinforzare almeno tre ruoli: il trequartista, il terzino sinistro e un centrale di difesa. [...] Situazioni sportive ma non solo, perché l'altro tema caldo è sicuramente lo stadio Pietralata. Dopo aver superato i problemi del boschetto, adesso manca solo la fine degli scavi archeologici per chiudere il progetto e inviarlo al Comune. Manca davvero poco e nelle prossime settimane potranno arrivare importanti novità anche sull'impianto.

(corsport)