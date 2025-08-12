Mati è caldissimo, la Joya deve aumentare i giri. Ecco l'enigma di Gasp

[...] Sta di fatto, però, che da domani - giorno della ripresa degli allenamento della Roma in quel di Trigoria - tornerà a disposizione del mister piemontese anche Paulo Dybala. Ed allora bisognerà capire a chi si affiderà lì a destra il Gasp, fermo restando che soluzioni per farli giocare insieme ci sono anche, come ha detto pure il tecnico giallorosso. [...] È chiaro che si stia parlando di due gioielli, di certo i due giocatori di maggior talento nel parco attaccanti della Roma. Ed allora il confronto, esattamente come la scelta, diventa ancora più difficile. Sta di fatto che in questo primo scorcio di pre-season Soulé sembra aver guadagnato un credito difficilmente evaporabile. [...] Più di Dybala, che la marcia giusta l'aveva messa subito, nell'amichevole contro il Trastevere, per poi abbassare i giri e finire addirittura fuori causa nel ritiro inglese. Dove Paulo ha svolto sempre lavoro differenziato, non ha lavorato mai una volta con il gruppo. [...] L'impressione, almeno all'inizio, è che i due si contenderanno una maglia lì a destra, nel ruolo di trequartista o sottopunta che si voglia. Con il Bologna, ad esempio, dovrebbe partire Soulé, che in questo momento sembra essere avanti anche nella considerazione - almeno attuale - di Gasperini. [...] Ma poi presto si potrà lavorare anche sul fatto di vedere i due argentini insieme, come è già successo anche contro il Trastevere (anche se lì Dybala ha fatto il falso nove), ad inizio ritiro. [...] Ed allora per vederli insieme uno dei due si dovrà spostare a sinistra, nella posizione di trequarti. Altrimenti Soulé esterno a tutta fascia o Dybala falso nove. Le tre soluzioni sono queste. Nel frattempo, però, l'impressione è che Mati abbia messo la freccia su Paulo. Almeno per ora...

(Gasport)