Massara, scatto su Dominguez: «Interessa»

Siamo a 8, per arrivare a 10 mancano meno di due giorni. La speranza di Gasperini è che il numero degli acquisti corrisponda anche al voto in pagella, per far sì —per dirla con le parole del tecnico — che il completamento della rosa sia anche un rafforzamento della stessa. (...) La priorità è il famoso esterno d'attacco: il ds Massara lavora su più fronti, ieri ha tenuto vivi i contatti con il Chelsea per Tyrique George, che però è comunque sceso in campo in Premier League: non un segnale di una cessione in dirittura d'arrivo, di sicuro un messaggio lanciato dai Blues a Trigoria. Della serie: se lo volete, dovete pagarlo per bene, perché il giocatore rientra eccome nei piani di Maresca. E la Roma invece non è andata mai oltre una valutazione da 20 milioni di euro, da spalmare tra prestito e riscatto condizionato. Ecco perché nelle ultime ore il club giallorosso si è mossa anche in altre due direzioni: la prima porta a Dominguez del Bologna, per il quale ci sono stati contatti anche ieri. La seconda pista porta invece a Siviglia, al marocchino con passaporto spagnoli Ezzalzouli, che è sul mercato e si può prendere con una cifra intorno ai 20 milioni. "George e Dominguez sono giocatori interessanti, che rientrano nella linea che vogliamo portare avanti" - ha spiegato il ds Massara prima della partita di Pisa. (...)

(corsera)