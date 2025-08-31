Massara punta Dominguez. Gimenez solo per Dovbyk

Meno due alla fine del calciomercato. Domani alle ore 20 ci sarà il gong e Massara deve ancora regalare a Gasperini il rinforzo in attacco. La trattativa per Sancho è ormai arenata mentre rimane in piedi quella per George ma aumentano le difficoltà. Ieri ha giocato 66 minuti nella vittoria del Chelsea contro il Fulham senza lasciare il segno e l'infortunio di Delap complica i piani nell'attacco dei Blues che stanno provando a bloccare la partenza di Jackson verso Monaco di Baviera. Inoltre il Chelsea non ha ancora abbassato la richiesta da 23 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, la Roma va a caccia di uno sconto e ieri ci sono stati altri contatti. Ma non c'è so-lamente l'inglese sul taccuino di Massara. Fari puntati su Dominguez del Bologna. L'argentino è un'opzione e il Bologna è in attesa di un'offerta ufficiale come confermato dal ds Di Vaio: «Abbiamo fatto una chiacchierata». Continuano i contatti col Milan che vuole Dovbyk. Ma l'affare potrà andare in porto solamente in caso di apertura da parte di Gimenez, anche se Massara al momento nega questa possibilità.(...) Oggi, invece, sarà la giornata decisiva per il passaggio di Baldanzi al Verona. Da definire solamente gli ultimi dettagli: ope-razione in prestito con diritto di riscatto.

(Il Messaggero)