Massara molla Sancho: non ci sono le condizioni

IL TEMPO (L. PES) - Telenovela finita? Stavolta sembra davvero di sì. O almeno così dice Massara, anche se fino all'ultimo uno spiraglio per vedere Sancho in giallorosso resta aperto. Prima del match inaugurale contro il Bologna di ieri sera il ds giallorosso ha chiarito diversi aspetti del mercato, dall'attaccante del Man United fino a Pellegrini. «Sancho è un calciatore forte che è stato acco-stato a tutte le grandi squadre italiane. Al momento rimane una suggestione perché non mi pare ci siano le condizioni e, soprattutto, le motivazioni per portare avanti questa trattativa». Fosse per lui la pista sarebbe già stata abbandonata a inizio settimana, ma la pressione di Gasperini ha convinto la proprietà a insistere provando a strappare il sì di un giocatore che, fino a oggi, di venire alla Roma proprio non ne vuole sapere. Nonostante gli accordi tra club e, da qualche giorno, anche con agenti su ingaggio e commissioni. Ma Sancho non si convince, e allora forse davvero si può mettere fine alla telenovela dell'estate giallorossa. Ora c'è da accelerare sulle alternative per regalare all'allenatore un titolare in attacco sulla fascia sinistra. Capitolo Pellegrini. Nella conferenza stampa di sabato il tecnico aveva chiarito per la prima volta pubblicamente che il contratto del centrocampista non sarebbe stato rinnovato, e Massara ieri ha

confermato la visione della società, condivisa col ragazzo. «Appena sono arrivato ho condiviso con lui e il suo agente la volontà di non prolunga-re il suo contratto, decisione condivisa insieme. Per questo, anche per non perdere il calciatore a zero e per la sua volontà, stiamo verificando se ci saranno opportunità per lui». Al momento, però, di piste calde per l'ex capitano non ce ne sono. La Fiorentina per il momento è soltanto un'idea mentre il West Ham deve decidere se affondare il colpo. Il nodo principale resta l'ingaggio che inevitabilmente il numero sette dovrà ridursi. Quel che è certo è che in questa ultima settimana, dopo le parole di allenatore e dirigente della Roma, si cercherà di accelerare per la cessione, seppure l'idea iniziale era quella di provare a convincere Gasperini, almeno fino a gennaio. Tante altre pedine da incastrare da qui al primo settembre, a cominciare dalla definizione dell'affare Ziolkowski col Legia Varsavia, sul quale a Trigoria si continua a lavorare. Salah-Eddine sempre più vicino al Cagliari e l'ultima idea di Massara per la fascia sinistra è Tsimikas del Liver-pool, che il ds proverà a prendere in prestito. Resta difficile, invece, la cessione di Dovbyk: se l'ucraino resta non arriveranno altre attaccanti.