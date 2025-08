Massara fa sui serio per Ziolkowski. Echeverri, parte il pressing sul City

Mentre la Roma è al lavoro a Burton Upon Trent, Massara è nella Capitale per il mercato. Il ds tornerà in Inghilterra domani e sarà presente per l'amichevole contro l'Aston Villa. Il nuovo nome per la difesa è quello di Jan Ziolkowski, gigante del Legia Varsavia di 20 anni. «Giovane e pimpante», proprio come li vuole Gian Piero Gasperini. La Roma nella giornata di ieri ha presentato una prima offerta da 2 milioni di euro ritenuta bassa dalla squadra polacca. I giallorossi sono pronti ad alzarla per avvicinarsi alla richiesta del Legia che si aggira intorno ai 5. (...) Claudio Echeverri è sempre nel mirino di Massara ed è il preferito di Gasperini per rinforzare il pacchetto offensivo. L'ex River Plate ha detto `no' al Girona, ma la trattativa con il Manchester City non è semplice. Il club inglese non ha ancora aperto all'inserimento del diritto di riscatto, ma la volontà del giocatore può giocare a favore della Roma. Echeverri ha voglia di trasferirsi nella Capitale per giocare le coppe europee e per ritrovare gli 'amici' Soulé e Dybala. Il club inglese continua ad alzare il muro perché vuole avere il controllo sul giocatore che è arrivato a gennaio per circa 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Sul taccuino di Massara ci sono anche altri nomi. Nei giorni scorsi sono stati effettuati dei sondaggi esplorativi per George del Chelsea (piace anche a Lipsia e Borussia Monchengladbach) e Pierotti del Lecce. Occhi su Enciso e Nene Dorgeles. (...)

(Il Messaggero)