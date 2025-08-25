Massara ci riprova per Fabio Silva, piace Tsimikas

IL TEMPO (L. PES) - Fabio Silva nei pensieri di Massara. L'attaccante portoghese del Wolverhampton è da tempo seguito a Trigoria, soprattutto per la sua duttilità. Apprezzato da Gasp ma cercato negli ultimi giorni anche dal Borussia Dortmund. L'idea iniziare del ds, era di portarlo a Trigoria insieme ad Echeverri per offrire al tecnico una punta che sapesse spaziare su tutto il fronte offensivo. Dopo il muro del City, Massara ha approfittato dei buoni rapporti con l'Aston Villa per chiudere l'operazione Bailey in prestito e provare a prendere Sancho. L'inglese non ha mai accettato la proposta giallorossa e difficilmente lo farà nelle prossime ore. Per questo ora è tornato di moda il nome del portoghese, ma, la trattativa resta difficile. Prosegue la trattativa con il Legia Varsavia per Ziolkowski, mentre il Liverpool non ha ancora aperto alla possibilità di dare in prestito Tsimikas. Oggi, riprenderanno i dialoghi con il Cagliari per la doppia operazione Salah-Eddine e Romano. L'Udinese, invece, allontana la possibilità di prendere Baldanzi, che resta sul mercato come El Shaarawy. Nessuna novità, infine, sul fronte Pellegrini.