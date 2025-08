Massara al lavoro a Trigoria: resiste l'idea Echeverri

[...] Gian Piero Gasperini lavora con il materiale a disposizione e continua a dare un’identità ben specifica alla squadra, ma attende i rinforzi richiesti per riempire i tasselli ancora vuoti. [...] Frederic Massara non è partito insieme al resto della squadra ma invece di volare in Inghilterra ha fatto rientro nella Capitale per continuare a lavorare sul mercato, con una serie di appuntamenti in programma in settimana. [...] Gasperini vuole un giocatore in grado di creare imprevedibilità senza dare punti di riferimento alla difesa avversaria, un giocatore rapido e tecnico con un’idea di gioco che può sposarsi alla perfezione con gli attaccanti e i compagni di reparto. Tra i vari obiettivi presenti sulla lista del ds giallorosso al primo posto resiste l’idea che porterebbe Claudio Echeverri nella Capitale. [...] Massara è al lavoro con il Manchester City per trovare la chiave per sbloccare la trattativa. I Citizens vorrebbero lasciar partire Echeverri in prestito secco senza opzione di riscatto, opzione che la Roma avrebbe scartato. I giallorossi vorrebbero inserire il diritto di riscatto, come fatto nell’operazione con il Brighton per Ferguson e i due club sono al lavoro per trovare il giusto punto di incontro. La volontà dell’argentino potrebbe fare la differenza ma manca ancora l’accordo per la fumata bianca, da questo momento ogni giorno potrebbe risultare decisivo.[...] In alternativa a Echeverri la Roma ha puntato gli occhi anche su Fabio Silva del Wolverhampton, ma i costi dell’operazione potrebbero essere un ostacolo difficile da superare. [...] I giallorossi sono pronti ad ascoltare offerte e anche il futuro di Artem Dovbyk ora è incerto. L’ucraino, tra condizioni fisiche altalenanti e prestazioni ancora incerte, potrebbe essere sacrificato sul mercato, ma solo a fronte di un’offerta superiore ai 30 milioni di euro, cifra fondamentale per non creare una minusvalenza solo dopo appena un anno dal suo acquisto. Nel reparto difensivo continua ad essere incerto il futuro di Mario Hermoso e Marash Kumbulla. I due giocatori sono pronti a giocarsi le loro carte nella Capitale ma sono in corso della valutazioni da parte di Gasperini. [...]

(Il Romanista)