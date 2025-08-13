Mancano i gol: da Bergamo a Roma Gasperini ha perso la metà delle reti

[...] A Gasperini mancano tanti gol tra quelli che ha oggi a disposizione nella Roma e quelli che aveva - ad esempio - l'anno passato all'Atalanta. Esattamente più del 50%, con i 7 giocatori offensivi della Roma attuale che nella scorsa stagione hanno segnato in tutto 39 reti e quelli dell'Atalanta che ne avevano fatti invece 81. [...]

Oggi l'attacco della Roma sarebbe anche completo, visto che Gasperini potenzialmente sulla carta ha a disposizione ben sette giocatori: due centravanti (Ferguson e Dovbyk), due trequartisti destri (Dybala e Soulé) e ben tre trequartisti sinistri (Pellegrini, El Shaarawy e Baldanzi). Con l'aggiunta che in questa pre-season tra i trequartisti ci hanno giocato anche El Aynaoui (contro Cannes ed Everton) e Pisilli, due mediani che per Gasperini possono giocare anche in posizione più avanzata. [...] Le attuali sette punte della Roma hanno portato in dote complessivamente 39 reti, così distribuite: Dovbyk 17, Dybala 8, Soulé 5, El Shaarawy e Pellegrini 3, Baldanzi 2 e Ferguson uno. Con l'Atalanta, invece, Gasp aveva avuto dalle sue punte ben 81 reti, arrivate come segue: Retegui 28, Lookman 20, De Ketelaere 13, Maldini e Pasalic 6, Samardzic 5 e Zaniolo 3. [...]

Ed allora Gasp si aspetta un'altra punta, se non due. Detto che arrivare a Sancho

è praticamente impossibile per gli altissimi costi dell'operazione, per la posizione di trequartista Massara sta pensando di tornare alla carica per Echeverri, stavolta però accettando le condizioni del City: prestito secco e basta. Per il centravanti, invece, resta molto calda la pista che porta a Krstovic, che per più di qualcuno avrebbe già un accordo fatto con la Roma. Ma serve ovviamente piazzare altrove Dovbyk, con la Roma che spera che in queste ultime due settimane arrivi un'offerta vera per l'ucraino, magari dalla Premier. Infine Fabio Silva, che può ricoprire entrambi i ruoli, ma che il Wolves è pronto a cedere solo a determinate condizioni: almeno 20 milioni, nonostante il contratto in scadenza. [...]

