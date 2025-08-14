Lo stadio si avvicina: Pietralata sogna il boom

IL TEMPO (D. DI SANTO) - Il riscatto dell'ex borgata passa per il nuovo stadio della Roma. Pietralata era il posto delle "case a sette lire", tanto costavano le baracche tirate su negli anni Trenta per dare un tetto a chi veniva spedito in una periferia ancora da inventare. Oggi, però, il sogno di diventare la sede del nuovo impianto giallorosso, scatena fantasie immobiliari tra i residenti. [...] Molti pensano ad affittare stanza e a trasformare appartamenti in B&B. [...] Ora che il bosco è stato definito di scarso valore vegetazionale, si sogna il miracolo immobiliare. Ma, nei gruppi social del quartiere, non ci sono solo aspiranti immobiliaristi, c'è anche chi teme il fenomeno opposto, vista la confusione, il traffico e i prezzi più alti nei negozi. Ma il sogno è più forte di tutto. Al netto degli estimi, lo stadio proietterebbe Pietralata al centro di Roma.