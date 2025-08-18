L'Inter è pronta: Koné può partire, i nerazzurri aspettano la Roma

L'Inter sta cercando di mettere ordine nel proprio mercato, e al centro dei loro piani per il centrocampo c'è un giocatore giallorosso: Manu Koné. (...) Sembrava destinato ai nerazzurri già la scorsa estate, prima che la Roma lo sfilasse dal mercato con una chiamata diretta.

Ora, però, la situazione a Trigoria appare ben più fluida. Nonostante l'iniziale chiusura totale, ci sarebbe una nuova apertura alla cessione di Koné. Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, potrebbero essere lette in questa chiave: la Roma, pur volendo mantenere i propri big, potrebbe essere costretta a una "dolorosa perdita". Questo è dovuto sia alle restrizioni imposte dal Financial Fair Play UEFA sia alla stringente necessità di ricostruire il reparto offensivo per le esigenze di Gasperini.

L'Inter, dal canto suo, ha un "gradimento assoluto" per Koné e ha già liberato fondi importanti, anche dalla cessione di Zalewski. I nerazzurri, dopo il mancato arrivo di Lookman, sono pronti a dirottare la somma destinata al nigeriano sull'acquisto del centrocampista francese, considerandolo un vero "pugno sul tavolo della Serie A" per la sua capacità di cambiare l'anima della squadra.

Il dialogo tra Roma e Inter si era interrotto lo scorso agosto, ma la situazione potrebbe riaprirsi improvvisamente nelle prossime ore. L'Inter è pronta a investire su un giocatore come Koné, individuando in lui la figura salvifica per il centrocampo. I giallorossi, quindi, si trovano di fronte a una potenziale cessione importante che, seppur dolorosa, potrebbe fornire le risorse necessarie per le operazioni in entrata richieste dal nuovo tecnico.

(...)

(gasport)