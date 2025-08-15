L’Inter cambia strategia: punta i muscoli di Koné. La Roma pressa Sancho

[...] Il nome preferito dal Ausilio, nel caso di un cambio di rotta, è quello di Manu Koné della Roma, da tempo seguito dai nerazzurri a cui manca proprio un giocatore con caratteristiche di rottura in mezzo al campo. Serve però anche qui un'offerta top per portarlo via a Gasperini, non troppo distante da quella già offerta all'Atalanta per Lookman: 40 milioni, per un calciatore che già un anno fa è costato 20 ai Friedkin. [...]

Ai giallorossi fare cassa potrebbe essere utile per completare la rosa in attacco, dove la Roma sta pensando a un doppio colpo. L'idea è quella di chiudere l'affare con il Manchester United per Jadon Sancho e contemporaneamente convincere l'Aston Villa a lasciar partire in prestito Leon Bailey. I due affari hanno vissuto un'accelerazione proprio ieri: offerta da 23 milioni per Sancho, che gradisce la serie A al punto di aver rifiutato il Besiktas. E Massara ha anche incassato anche il gradimento di Bailey: tra oggi e domani nuovi contatti. […]

(corsera)