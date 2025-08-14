L'estate di Pellegrini: è ancora fuori, sempre più difficile riprendersi la Roma

Corre e suda perché vuole bruciare le tappe e rimettersi a disposizione. Ieri la Roma è tornata a lavorare in vista dell'esordio del 23 agosto in Serie A, partita che Lorenzo Pellegrini seguirà ancora dalla tribuna. Il trequartista si sta ancora allenando a parte dopo l'operazione del 16 maggio. [...] Dopo Ferragosto ci sarà il consulto finale con il professore che lo ha operato e, se darà l'okay, allora, il giocatore potrà tornare ad allenarsi con la squadra. L'obiettivo è essere di nuovo a disposizione di Gasperini per il 14 settembre, data di Roma-Torino. [...] Poi, bisognerà capire cosa succederà a gennaio prossimo, dal momento che Pellegrini ha un contratto in scadenza e i giallorossi non sembrano intenzionati a rinnovarglielo, sebbene il calciatore non abbia voglia di lasciare a parametro zero. Se non ci sarà la possibilità di allungare, quindi, si troverà una soluzione alla Zalewski. A Pellegrini si erano interessate sia Inter che Napoli, mentre, all'estero piace al West Ham e potrebbe affacciarsi anche il Bournemouth di Tiago Pinto. Per ora, però, all'ex capitano della Roma interessa solamente tornare ad essere utile.

(gasport)