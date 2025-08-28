Lento addio

IL TEMPO (L. PES) - Non è mai facile consumare un addio. Figuriamoci dopo una storia d'amore lunga una vita, anzi una carriera. Oltre 300 presenze e una coppa alzata al cielo a Tirana, ma, ora le strade di Pellegrini e la Roma devono separarsi. L'addio questa volta è inevitabile. Ma che la società non volesse mettere mano al suo ricco contratto era evidente da tempo. Mai un contatto, né un appuntamento, mentre Ranieri provava invano a farlo rinasce in campo. [...] Il centrocampista vorrebbe provare comunque a giocarsi le sue carte fino a gennaio. Ci pensa Gasperini a chiarire le cose, per il bene della Roma e del ragazzo. Ieri Pellegrini è tornato ad allenarsi con la prima squadra, ma, il futuro resta lontano. L'entourage del numero 7 è al lavoro da giorni alla ricerca di un club che possa garantirgli spazio e stipendio adeguato anche in ottica Mondiale. Il West Ham rimane un'ipotesi remota, mentre, la Fiorentina rimane sullo sfondo ma non ha ancora mosso nessun passo con la Roma o con il giocatore. Il tecnico è stato categorico e reputa il calciatore fuori dai piani, ma, quattro mesi sono lunghi e le partite sono tante, non è da escludere il suo utilizzo.