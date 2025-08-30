Le insistenze pericolose

In molti dicono: si vede già la mano di Gasperini. Ci credo e lo spero, però mi chiedo: a quale Roma del recente passato si riferiscono questi commenti? A quella inguardabile di Juric

oppure a quella in netta media Champions di Ranieri? Claudio c'è ancora, prima o poi avremo da lui un giudizio definitivo. Prima di lasciare la panchina disse: è necessario un nuovo allenatore, migliore di me. E noi gli crediamo. Oggi, intanto, a Pisa [...] Gasperini sa benissimo che servono ancora i tre punti per le nuove ambizioni e per eliminare sul nascere le incertezze del mercato: queste continue insistenze su una squadra incompleta non penso che siano il modo migliore per portare serenità nello spogliatoio.

Chi c'è già e c'è sempre stato pensa giustamente di contare di più delle ombre che appaiono a tratti. Faranno tutti del loro meglio e noi staremo a vedere, però due questioni sono aperte: la prima riguarda il capitano Pellegrini, che non merita di essere trattato con superficialità. Partito lui, resterebbe solo Pisilli nato a Roma. Chissenefrega? Non per tutti è così. E poi la seconda ombra riguarda Dybala: è un valore aggiunto o no? Si sono sentite ieri risposte simili a quelle di Spalletti su Totti: alleno una squadra, non un giocatore.

Spero davvero, per amore della Roma, di sbagliare. C'è tempo per capire.

(Il Messaggero)