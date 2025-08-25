Lampi di Gasp

IL TEMPO (L. PES) - Mezz'ora di calcio come non lo si vedeva da tempo. Pressing, riaggressione alta, duelli a tutto campo e coinvolgimento di difensori ed esterni. Tanti dubbi alla vigilia, ma, nei primi novanta minuti del campionato, la Roma ha messo in mostra già diversi meccanismi incoraggianti. È sempre la prima e il percorso è ancora lungo, ma, davanti c'era una delle migliori squadre delle ultime stagioni. A impressionare, sia vecchie certezze che ultimi arrivati, ma soprattutto Mario Hermoso che contro gli emiliani ha fornito una prestazione di altissimo livello. Lo spagnolo è stato il migliore in campo insieme a Ferguson e Koné. Prestazione solida anche del francese, che se avesse anche freddezza sotto porta sarebbe sempre da dieci in pagella. Ha stupito anche la naturalezza con cui l'attaccante irlandese si è preso il reparto offensivo. Il classe 2004 ha fame: aggredisce lo spazio, pressa costantemente e si muove in maniera armonica proteggendo palla. Wesley dovrà migliorare la tecnica, ma, il brasiliano è un motorino instancabile sia in difesa che in attacco. Segnali positivi anche da El Aynaoui e si è rivisto anche Dybala. Adesso testa al Pisa e poi la sosta.