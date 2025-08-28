La svolta del Diavolo: Milan su Nkunku, il piano B è Dovbyk

Il Milan nelle ultime 24 ore ha messo da parte la trattativa per Conrad Harder dello Sporting Lisbona e si è mosso in modo concreto per Christopher Nkunku del Chelsea. [...] Oltre al francese, occhio anche ad Artem Dovbyk, che i rossoneri potrebbero prendere a titolo definitivo o in prestito dalla Roma. [...] L'ucraino sarebbe il 9 puro che il Milan sta cercando ed è per questo che il Diavolo avrebbe richiesto informazioni ai giallorossi. L'idea, sarebbe quella di prelevarlo in prestito anche se al momento è una strada difficile.

(gasport)