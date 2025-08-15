La Rome mette le ali: Sancho-Bailey si può. Koné verso l'Inter

Sulle ali dell'entusiasmo. Quello ritrovato, in panchina e sul mercato, con le trattative in entrata che sorridono al tecnico Gian Pieno Gasperini. Nel corso del ritiro l'allenatore giallorosso ha più volte sottolineato la necessità di un pronto intervento sull'attacco, e il direttore sportivo Frederic Massara sta lavorando in questo senso. Negli ultimi giorni la Roma ha seguito due piste inglesi: Jadon Sancho e Leon Bailey figurano entrambi nella lista dei sogni di Gasp. [...] Massara sta provando a convincere l'entourage dell'inglese, che per l'ingaggio chiede intorno ai 6 milioni di euro. Mentre sul tavolo del Manchester United la Roma ha già scoperto le sue carte: prestito con obbligo di riscatto fissato a 23 milioni. L'inglese, per il momento, aspetta l'accordo tra i club prima di fornire una risposta definitiva.

La dirigenza capitolina non ha intenzione di aspettare troppo [...] e quindi tiene viva pure la pista Bailey. In questo caso, la strada è quella del prestito con diritto di riscatto. Il giamaicano è un'ala destra (mancino), che però in carriera ha giocato spesso a sinistra, rendendo tanto anche in questo ruolo: 32 gol e 24 assist in 129 presenze. [...] L'arrivo del giamaicano, per ora, esclude quello di Sancho, a meno di nuove cessioni. Quella di Manu Koné (il francese vale oltre 40 milioni), che in queste ore sta incassando l'interesse dell'Inter, potrebbe stravolgere questa prospettiva.

I nerazzurri al momento sembrano intenzionati a soddisfare la richiesta giallorossa. La cessione di Koné permetterebbe alla Roma di fare all-in sulle ali, rendendo possibile il doppio colpo Sancho-Bailey. Uno scenario che però comprometterebbe le fondamenta del centrocampo di Gasperini, che ha molta stima - ricambiata - del francese. Perdendolo, in mezzo al campo i titolari rimangono El Aynaoui e Cristante, con Pisilli come alternativa, mentre Pellegrini ha ricevuto apprezzamenti dalla Premier League.

Per questo la Roma ha chiesto informazioni per Fabbian del Bologna, che però considera l'azzurro centrale per il suo progetto, e Soungoutou Magassa del Monaco. Una rincorsa last minute per completare un reparto che sarebbe privato di un altro pilastro dopo Paredes, perché Koné veniva considerato l'unico incedibile. Per lui vale quindi la stessa condizione posta nei confronti degli altri giocatori: se arriva l'offerta giusta, il francese può lasciare. Allora quell'entusiasmo ritrovato potrebbe crollare di nuovo, riportando il mercato al punto di partenza, quando Gasperini lamentava ritardo e organico insufficiente.

(Repubblica Roma)