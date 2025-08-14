La Roma punta Bailey

La Roma non parteciperà ad aste per Fabio Silva e sta lavorando su altre piste. E quella nuova porta a Leon Bailey dell'Aston Villa. Il ds Massara ha già allacciato i primi contatti con l'entourage del giocatore e con Ramon Monchi. Il giocatore piace al dirigente e dovrebbe arrivare anche il gradimento di Gian Piero Gasperini, anche se si tratterebbe di un altro mancino. [...] A Trigoria, poi, sono convinti che il giamaicano possa essere un calciatore importante pur messo a giocare a sinistra. [...] In virtù di un'ultima stagione non certo memorabile, con soli 2 gol e 4 assist, l'Aston Villa non può chiedere più di 23-25 milioni di euro. La Roma cercherebbe un ulteriore sconto e chiaramente offrirebbe un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Altro aspetto da valutare è l'ingaggio: circa 3,5 milioni a stagione. L'affare non sarebbe a costi bassi e la valutazione è ancora in corso. [...]

Questo potrebbe essere anche un segnale importante al Wolverhampton che sta sparando alto per Fabio Silva: 25 milioni per un calciatore in scadenza. Il problema non è il suo ingaggio, la Roma ha già trovato la quadra con il calciatore, ma appunto il costo del suo cartellino. L'obiettivo è spendere al massimo 15 milioni e chiede il calciatore in prestito con diritto che può diventare obbligo. I Wolves hanno rifiutato l'offerta e vorrebbero incassare subito. [...]

(corsport)