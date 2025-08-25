La Roma non molla Sancho

Ogni mattina, a Trigoria, Massara si sveglia e sa di dover telefonare a Sancho. Ogni mattina a Manchester, Sancho si sveglia e sa di dover rispondere a Massara. Gasperini si tormenta perché il giocatore non ha mai detto di no alla Roma, ed ha ragione. Se avesse rifiutato una volta per tutte, il ds giallorosso avrebbe virato su altro e invece Jadon temporeggia. [...] I tentennamenti di Sancho non sono da considerare una storia chiusa, Massara continua a rimanere in contatto con il suo entourage dopo che nelle call avute con Ryan Friedkin e Gasperini, l'inglese aveva lasciato intendere che avrebbe preso in considerazione la proposta della Roma. [...]

Il più disperato in questa situazione rimane Jason Wilcox, ds del Manchester United che ormai da quasi un mese ha un accordo con i giallorossi per la cessione del giocatore e sta spingendo in tutti i modi il suo entourage ad accettare la destinazione. Fino a qua, nessun altro club si è interessato al giocatore e solo la Roma garantirebbe almeno 18 milioni ai Red Devils. [...] I giallorossi si sono dati una deadline per Sancho, una risposta entro mercoledì e poi si virerà su un altro nome. O Fabio Silva oppure George del Chelsea. Non è un caso che Dan Friedkin abbia deciso di sbarcare domani nella Capitale: vuole capire la situazione e cercare di risolverla.

(corsport)