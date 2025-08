La Roma ha già capito Gasperini, ma ora il puzzle va completato

Una squadra che funziona, ma pure una squadra da completare. In 19 giorni si possono fare un mondo di cose, nello sport. [...] Figurarsi se non è un tempo sufficiente a plasmare la Roma per Gian Piero Gasperini. La Roma ora suda in Inghilterra, davanti altri due test duri contro Aston Villa ed Everton. Ma è giusto fermarsi un attimo e capire cosa e quanto ancora c'è da fare, e cosa invece sta già dando le risposte corrette. La Roma è ancora incompleta. E questo lo sa Gasperini, che non smette di ripeterlo in ogni occasione pubblica. E lo sa pure Massara, che lavora per completare il puzzle. Manca un tassello fondamentale nel gioco di Gasp. Manca un uomo in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica, un altro Soulé da piazzare a sinistra.

Echeverri è una possibilità, non l'unica. Ma s'è visto anche nella buona prova contro il Lens come la squadra oggi penda più a destra. Quel tipo di giocatore non può essere Baldanzi e neppure El Shaarawy, almeno non in pianta stabile. Prima arriva, quel giocatore, meglio è per Gasp dentro questi 19 giorni. Perché in generale la fase offensiva è sembrata ancora meno incisiva rispetto a quel che lo stesso tecnico ci ha abituato a vedere all'Atalanta. E questo nonostante l'ottimo impatto di Soulé, che pare stia recependo bene il cambio di guida tecnica. [...] Risposte ottime sono arrivate da Ferguson: l'irlandese dovrà garantire continuità dal punto di vista fisico, considerato il suo passato, ma in termini di caratteristiche sembra il centravanti ideale per Gasperini.

Molto più di Dovbyk, frenato anche dai soliti contrattempi fisici. Contrattempi che continuano a riguardare anche Dybala, che ha saltato le ultime tre amichevoli e anche in Inghilterra continua ad allenarsi lontano dai compagni: non il migliore degli inizi. Meglio allora osservare l'atteggiamento complessivo di squadra, certamente tra gli aspetti che fanno sorridere. Perché anche i più distratti possono percepire come la pressione portata da tutti giocatori sia decisamente aumentata, come i difensori ora arrivino fin sulla trequarti avversaria per cercare di recuperare il pallone. Sui singoli si può migliorare: a Gasp non basta Ghilardi per essere felice. Ma anche questo Massara lo sa bene.

(corsera)