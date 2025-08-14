La Roma fa il pieno anche in Europa: è una corsa al posto

L'Olimpico per i tifosi della Roma non è solo uno stadio, ma, una casa che non resta mai vuota. Lo confermano i numeri: dopo aver esaurito gli abbonamenti per la Serie A, i romanisti si sono messi in fila anche per le coppe. La prima fase si è chiusa con 19.300 tessere staccate. Da ieri, invece, è partita la vendita libera. [...] Per la prima gara della stagione, fissata al 23 agosto contro il Bologna, il tutto esaurito è già scritto con 55mila spettatori stimati. Un numero crescente destinato a raggiungere il 71esimo sold out dell'era Friedkin. [...] Ora tocca a Gian Piero Gasperini continuare a riempire lo stadio che nell'ultima stagione ha raggiunto quota 94% di posti occupati in media. Lo zoccolo duro è formato dai 40mila abbonati. Poi ci sono i record, come quello ottenuto contro il Milan lo scorso anno con il primato assoluto di presenze all'Olimpico (68.145). [...]

(corsera)