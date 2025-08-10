La Roma di Gasp vince il "derby" dei Friedkin

Ancora Matías Soulé, indubbiamente il migliore di questo precampionato della Roma. Ottimi segnali anche da El Aynaoui, che si sta dimostrando un acquisto azzeccato, impiegato con successo sulla trequarti come accadeva al Lens. Positivo il debutto di Ghilardi in difesa, mentre Dovbyk ha offerto un'altra prova insufficiente.

Al termine dell'amichevole di Liverpool contro l'Everton, nel nuovissimo Hill Dickinson Stadium (il "derby" dei Friedkin, vinto 1-0 dalla Roma davanti al vicepresidente Ryan), Gasperini è tornato a ribadire la necessità di un rinforzo in attacco, specificando un esterno sinistro offensivo. La vittoria ha permesso a Gasp di riprendere fiato dopo il 4-0 subito dall'Aston Villa (...), e l'allenatore ha apprezzato la crescente condizione fisica dei suoi. Da rivedere, invece, l'altro acquisto oneroso, il brasiliano Wesley, che appare ancora in ritardo.

L'attenzione di Gasperini si concentra proprio sul reparto offensivo: "Sì, mi aspetto un attaccante," ha confermato. "Ho parlato con la proprietà, è stata una riunione bellissima, mi hanno detto cose molto importanti e spero che verranno realizzate". Il preferito del d.s. Massara per l'attacco sarebbe Fabio Silva del Wolverhampton, mentre per il centrocampo è monitorato lo juventino McKennie. In difesa, l'acquisto del polacco Ziolkowski è considerato già definito.

(corsera)