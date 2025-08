La Roma cresce intorno a Soulé

[...] In uno stadio dove la capienza (38.223) è maggiore della popolazione cittadina (36.540 gli abitanti registrati a Lens nell'ultimo censimento) e la parte calda del tifo si trova in tribuna anziché in curva, la Roma riscopre Soulé. Sì, perché tra arrivi dal mercato, attese legate a fantomatici esterni sul lato opposto che dovrebbero segnare i gol di Lookman, più esperimenti tattici a dir poco leciti in questo periodo dell'anno (il riferimento è proprio a Matias, schierato a sinistra nelle prime uscite) c'era il rischio di dimenticarsi che, aspettando Dybala (e Pellegrini), il calciatore che può fare la differenza la Roma ce l'ha. Ed è proprio il ragazzino di Mar del Plata che riconsegnato al suo ruolo naturale (attaccante a destra con licenza di rientrare sul mancino) ieri ha confermato di non essere più il talento di belle speranze sbarcato a Roma un anno fa. [...] Probabilmente con un centravanti diverso i giallorossi nel primo quarto d'ora il gol lo avrebbero subìto ma prima Wesley (salvataggio sulla linea) e poi Svilar (decisivo su Guilavogui dopo un buco della premiata ditta Celik-Ndicka) hanno permesso a Mancini e compagni di riassestarsi. [...] E allora nella ripresa (prima di uscire per una lieve distorsione alla caviglia) ha fatto da solo: dopo un recupero di Koné, l'argentino è rientrato sul mancino magico e lucidando il pallone ha disegnato una parabola imprendibile per il 2-0. [...] Peccato per l'infortunio di Ndicka (distrazione al flessore) che andrà valutato già da oggi (non sembra nulla di grave) nel ritiro inglese di Burton Upon Trent dove la Roma soggiornerà la prossima settimana giocando inoltre altre due amichevoli contro l'Aston Villa e l'Everton. [...] Buona, invece, dopo il primo quarto d'ora da dimenticare, la prova del reparto arretrato. Il livello degli avversari cresce ma la Roma continua a non subire reti. E siccome bene o male le squadre di Gasperini il golletto prima o poi lo fanno, la tenuta difensiva è forse la nota più lieta di questo avvio di stagione.

(Il Messaggero)