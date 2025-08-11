La Roma cambia gol

Il sorriso di Gian Piero Gasperini, quando a Liverpool rispondeva sul mercato citando la riunione con la proprietà, era quello di un allenatore che si era sentito dire quel che si aspettava. Ora contano i fatti, [...] la Roma non ha grandi margini per permettersi una partenza falsa. C'è ancora da fare, in tutti i reparti, [...] ma l'attacco è il settore a cui

Gasperini tiene di più. Perché è li che si fa la differenza. Dovbyk non ha convinto praticamente in nessuna amichevole, e la Roma è disposta ad ascoltare offerte, a patto che non generino minusvalenza, dunque almeno da 30 milioni in su. L'interesse del Villarreal non si è concretizzato, ma può aprirsi uno scenario interessante in Inghilterra con il Leeds.

In caso di addio il preferito della Roma è Nikola Krstovic, 25 anni, montenegrino del Lecce.

Proprio due giorni fa il presidente del club pugliese ha svelato una richiesta di cessione da parte del giocatore: il ds Massara è attento, la situazione è in evoluzione. Alla Roma piace anche il portoghese Fabio Silva, in uscita dal Wolverhampton: può giocare sia da prima punta, sia da esterno offensivo a sinistra, l'altro ruolo scoperto. Oltre al portoghese, in lista ci sono il brasiliano Eguinaldo dello Shakhtar e l'inglese Hudson-Odoi, che non sta trovando l'accordo per il rinnovo con il Nottingham Forest del contratto in scadenza nel 2026.

A centrocampo in linea teorica il reparto sarebbe completo. Il nome di McKennie non va però tralasciato. In fascia Salah-Eddine è sul mercato: si cercano acquirenti, la Roma è a caccia di un vice Angelino. Non convince del tutto neppure Rensch a destra, ma l'olandese resterà. In difesa i giochi sembrano più o meno fatti: partirà Kumbulla ed entrerà il polacco Ziolkowski, già acquistato dal Legia Varsavia. A patto che le sirene arabe per Ndicka non si facciano troppo insistenti. E che non sbuchino offerte per Hermoso: lo spagnolo non dispiace a Gasperini, ma ha un ingaggio pesante da 3.5 milioni di euro netti, non banale per le casse giallorosse, Occhio, allora: sono i giorni in cui il puzzle sarà completato. Così ha capito Gasp.

(corsera)