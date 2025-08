La Roma balla sul centravanti. Dovbyk deve respingere Ferguson

Il precampionato romanista ha già trovato il suo protagonista. Evan Ferguson, ventenne irlandese in prestito dal Brighton, ha sorpreso tutti per impatto e continuità: sei gol in tre amichevoli, un bottino che va ben oltre le aspettative anche se ottenuto contro avversari modesti, soprattutto per un giocatore reduce da un lungo infortunio. [...] Non è solo una promessa: al momento è (forse) l'unica certezza dell'attacco giallorosso. E la Roma, che si è garantita un diritto di riscatto attorno ai 40 milioni, può sorridere. Anche Gasperini ha già intravisto margini interessanti: Ferguson è diverso dagli altri, ha struttura e corsa, e può diventare centrale nel progetto tecnico. La sua esplosione però pone una domanda a cui a Trigoria devono dare risposte in tempi brevi: cosa fare con Artem Dovbyk? L'attaccante ucraino, rientrato da poco dopo uno stop muscolare, ha giocato uno spezzone nell'amichevole contro il Cannes al Tre Fontane. È anche andato a segno, ma il gol non è ba-

stato per far calare il brusio. [...] Per un attaccante che non fa della personalità la sua arma migliore, il rischio di essere travolto dalla pressione è reale. La Roma lo sa. E lo ha fatto sapere: Dovbyk non è più considerato incedibile.[...] Ma la questione è anche di tempi: se cessione sarà, dovrà avvenire presto. Perché salutare il proprio numero 9 - lo ha scelto lui, quest'anno - a fine agosto costringerebbe la Roma a una rincorsa complicata sul mercato. Ecco perché le prossime tre amichevoli, contro Lens, Aston Villa ed Everton, saranno determinanti per decidere. Nel frattempo, a Trigoria si valutano le alternative. Una porta conduce a Nikola Krstovic del Lecce, attaccante montenegrino che piace a Gasperini e potrebbe rappresentare una soluzione sostenibile e funzionale. [...]

(Corsera)