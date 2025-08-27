La Roma aspetta Tsimikas. Sancho, l'ora della verità

Il tempo è scaduto, la pazienza della Roma no. Dilatando i tempi d'attesa per la risposta di Jadon Sancho, il club ha scelto di rischiare. Tutto sull'inglese, a ogni costo. Con l'incognita di ritrovarsi alla fine del mercato senza possibilità di ricalibrare il tiro. L'insistenza di Gasperini su questo fronte ha spinto il ds Massara verso Londra, dove ieri ha incontrato Emeka Obasi, agente di Sancho e chiave di volta della trattativa. L'accordo con il Manchester

United è chiuso da tempo [...]; allo stesso modo, resta ferma la proposta per l'ingaggio del calciatore (circa 5 milioni a stagione più bonus). Una riduzione significativa rispetto a quanto percepito adesso (13 milioni annui) da Sancho, che però sarebbe disposto a venire incontro alla richiesta pur di rilanciare la sua carriera.

Ma il muro dell'entourage, capitanato da Obasi, non ha fatto altro che allungare i tempi dell'affare, vincolato al pagamento di ulteriori commissioni. Dal canto suo, la Roma non ha mai smesso di crederci. Massara, prima di virare altrove, vuole avere una vera risposta da Sancho. La decisione arriverà proprio in queste ore, non tanto per imposizione dei giallorossi, quanto per esigenze temporali. Da Londra [...] Massara può muoversi con più facilità nella ricerca di alternative valide. La pista Tyrique George [...] è complicata, ma non impraticabile. Per l'ala sinistra inglese il Chelsea spinge per il trasferimento a titolo definitivo. Le caratteristiche del giocatore rispecchiano il profilo tracciato da Gasperini per quel ruolo. Ma l'allenatore, dall'Inghilterra, si aspetta pure qualche rinforzo per la fascia sinistra, dove Angelino non ha sostituti: Tsimikas (Liverpool) piace molto. Anche in questo caso l'ostacolo è la formula: la Roma lo chiede in prestito, mentre il club inglese spinge per la cessione definitiva. In ogni caso, da qui alla chiusura del mercato ci si aspetta più di un solo colpo in entrata, mentre in uscita Salah-Eddine incassa l'interesse del Torino.

