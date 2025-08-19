La rivoluzione chiesta da Gasp può attendere

Gasperini pressa. Massara tratta. Ranieri sovrintende via telefono. La proprietà garantisce a parole. La sintesi è che [...] la Roma è ancora un cantiere aperto. C'era da aspettarselo. Perché la rivoluzione chiesta dal tecnico ha bisogno di tempo, più di quello concesso da una sola sessione di mercato. Soprattutto perché c'è una scadenza, quella del trenta giugno del prossimo anno, in cui la Roma dovrà soddisfare i duri accordi trovati con l'Uefa per rispettare quei paletti del fair play finanziario fondamentali per non andare incontro a pesanti sanzioni.

Aspetto che da molti non viene preso in considerazione quando si affronta il tema di presente e futuro della prima Roma targata Gasp, con lo stesso tecnico che qualche volta sembra dimenticarsene. Ma dal suo punto di vista fa bene, probabilmente anche supportato dall'incontro a Liverpool con la proprietà. [...] Si parla della necessità di prendere non meno di quattro-cinque giocatori, due attaccanti, un centrale difensivo, un esterno difensivo sinistro come vice Angelino, volendo pure un centrocampista per supportare un reparto che sembra numericamente corto. In pratica mezza squadra.

Un paio dovrebbero sbarcare nelle prossime ore (il centrale difensivo polacco Ziolkowski, l'esterno offensivo giamaicano Bailey), per il resto bisognerà fare i conti con i numeri del bilancio. Sapendo però che il budget è finito. E, quindi, per acquistare si deve pensare prima a cedere per garantirsi i soldi per operare in entrata. Negli ultimi giorni è nata la telenovela Koné [...], prima a un passo dall'Inter, poi il no della proprietà alla cessione, fino al ricicciare dell'operazione di queste ore. Il tutto, o quasi, gestito dalla comunicazione dell'Inter. A Trigoria sarà il caso di pensarci bene. Meglio rimandare la questione al prossimo mercato estivo, accontentarsi degli arrivi di Bailey e Ziolkwoski per arricchire la rosa e rimandare il completamento della rivoluzione voluta da Gasp. E cominciare subito a preparare la sfida delicatissima con il Bologna.

(repubblica roma)