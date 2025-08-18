La povertà e la rinascita. Ecco Leon Bailey, figlio del vento

La storia di Leon Bailey, prossimo acquisto della Roma, è una di quelle che raccontano di povertà e rinascita, (...). Come altri grandi campioni prima di lui - da Cafu a Weah, passando per Mané - Bailey è partito da un contesto difficile per arrivare ai vertici del calcio.

Nato in un ghetto di Kingston, in Giamaica, Bailey porta con sé quella "fame" e quella "velocità" tanto care a Gasperini. L'allenatore giallorosso lo ha notato nell'amichevole contro l'Aston Villa ed è rimasto colpito dalle sue qualità. Bailey ha già maturato una solida esperienza in Bundesliga con il Bayer Leverkusen e in Premier League con l'Aston Villa.

La sua è una storia di riscatto, segnata dall'incontro con Craig Butler, suo padre adottivo e oggi suo agente, che lo ha tolto da una situazione difficile. (...) Butler, attraverso la sua fondazione, ha aiutato Bailey e altri ragazzi a emergere, puntando sul calcio e sulla loro naturale predisposizione alla velocità.

Il percorso di Bailey lo ha portato in Europa, (...) fino all'Inghilterra. Ora la prossima tappa è Roma. Suo padre adottivo ha pubblicato ieri una foto dal Colosseo: un indizio che sembra avvicinare ancora di più l'esterno giamaicano alla Capitale. (...)

(Messaggero)