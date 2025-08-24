La freccia di Rio entusiasma

Un esordio da sogno per Wesley che dopo un precampio-nato non brillante ha segnato il primo gol in maglia giallorossa sotto la Curva Sud. L'errore grossolano è di Lucumì (obiettivo della Roma fino a qualche settimana fa) e lui si è fatto trovare pronto e ha battuto l'ex Skorupski poco dopo l'inizio del secondo tempo. Una sliding doors niente male per il brasiliano che fino a quel momento non stava brillando e .poco prima aveva cestinato una clamorosa occasione in contropiede. (...) Wesley non è un ragazzo abituato a mollare e la sua storia parla chiaro. Nel 2020 aveva detto addio al sogno di diventare un calciatore e per aiutare la famiglia aveva iniziato a lavorare come parcheggiatore. Poi il Flamengo gli ha dato la possibilità di riprovarci e ieri si è goduto una delle serate più belle della sua vita. Fino a questo momento è stato l'acquisto più oneroso del calciomercato. La Roma per portarlo nella Capitale ha sborsato 25 milioni di euro più 5 di bonus. (...) Un esterno diverso rispetto a quelli che il tecnico ha avuto in passato. (...)

(Il Messaggero)