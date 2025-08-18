Kumbulla nuova vita a Maiorca. Al suo posto in arrivo Ziolkowski

In attesa di definire l'attacco, la Roma sistema il reparto difensivo. Ieri Marash Kumbulla ha svolto le visite mediche con il Maiorca, dove si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto condizionato a circa 6,5 milioni, (...).

Il suo posto in rosa sarà preso da Jan Ziolkowski. L'accordo con il Legia Varsavia, trovato due settimane fa sulla base di 9 milioni, è vicino alla conclusione dopo alcuni rallentamenti legati alla percentuale sulla futura rivendita.

Sul fronte uscite, il giovane Reale è andato in prestito alla Juve Stabia, e il DS Massara sta lavorando per piazzare anche Baldanzi (seguito da Udinese e Bologna) e Salah-Eddine, per il quale si registra l'interesse di PSV e Feyenoord (...). Bloccata, invece, la partenza di Hermoso, che ha convinto Gasperini durante il precampionato e resterà a completare il pacchetto arretrato.

(gasport)