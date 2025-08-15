Kumbulla ai saluti: c’è il Maiorca. Domani amichevole col Neom

Porte girevoli in difesa. Kumbulla è pronto a lasciare la Roma, mentre Ziolkowski è sempre più vicino. Andiamo con ordine: il centrale albanese è pronto a tornare in Spagna per vestire la maglia del Maiorca, che ha avuto la meglio su Espanyol e Alaves. Operazione in prestito con diritto di riscatto, l'ufficialità è attesa nei prossimi giorni. Da definire gli ultimi dettagli col Legia per Ziolkowski che ieri è sceso in campo nei preliminari di Europa League contro l'AEK Larnaca in quella che dovrebbe esser stata la sua ultima partita con la squadra polacca. Il Legia continua a chiedere l'inserimento del 10% sulla futura rivendita, ma la trattativa non è a rischio. Per lui pronto un contratto fino al 2030. In uscita nel pacchetto dei difensori c'è anche Hermoso che pero non ha ancora ricevuto offerte concrete.

Continua il pressing del Neom per Ndicka, ma l'ivoriano non è convinto. Tra l'altro, se andasse in porto la cessione di Koné all'Inter la Roma non avrebbe più necessità di privarsi di un suo big. Può salutare Baldanzi. L'imminente arrivo di Bailey chiude ancora di più le porte al numero 35 che si guarda intorno. Il Bologna ha chiesto informazioni e la Roma apre ad una sua cessione, preferibilmente a titolo definitivo. Il Psv ha messo gli occhi su Salah-Eddine. Domani alle ore 17 la Roma scenderà in campo al Benito Stirpe di Frosinone per l'ultima amichevole della preseason. Di fronte ai giallorossi gli arabi del Neom. Panchina per Dybala che non verrà rischiato, mentre punta a tornare dal 1' Ferguson che si è messo alle spalle l'affaticamento muscolare. In mezzo al campo pronta la coppia El Aynaoui-Cristante. In difesa al fianco di Ndicka e Mancini è aperto il ballottaggio tra Ghilardi e Celik. Questa mattina i giallorossi si alleneranno a Trigoria, seduta mattutina in programma anche domani.

(Il Messaggero)